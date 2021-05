ROYALS. Pech voor Kate Middleton en prins William en de ‘blote schouders’ van koningin Máxima

De Queen verscheen weer in het openbaar, Meghan Markle liet zich ook nog eens zien en in Nederland ging het er heel glamoureus aan toe. De leukste weetjes uit koninklijke kringen op een rij.

De eerste openbare vertoning van de Queen buiten Windsor Castle en sinds de dood van haar echtgenoot, prins Philip, is een feit. Dinsdag woonde de 95-jarige koningin Elizabeth, die een fleurige lila jurk met bijpassende mantel en hoed droeg, de staatsopening van het parlement in Westminster bij. Ze werd vergezeld door haar zoon prins Charles en zijn vrouw Camilla, die om veiligheidsredenen niet samen met de monarch arriveerden.

© REUTERS

Meghan Makle heeft zich nog eens laten zien in een filmpje. De hertogin, momenteel hoogzwanger van haar tweede kindje, sprak kijkers van het Vaxlive-benefietconcert virtueel toe. Het evenement werd georganiseerd om regeringsleiders op te roepen om geld of coronavaccins te doneren aan arme landen. Markle, voor de gelegenheid gekleed in Carolina Herrera, vindt dat ook een prioriteit. “Het is van cruciaal belang dat ons herstel prioriteit geeft aan de gezondheid, veiligheid en het succes van iedereen, en in het bijzonder van vrouwen die onevenredig zwaar zijn getroffen door deze pandemie”, zei ze.

Na Netflix en Spotify, is de volgende deal met een bekend bedrijf binnen voor prins Harry en Meghan. Ze gaan meerdere jaren samenwerken met Procter & Gamble, dat huishoudelijke en verzorgingsproducten verkoopt. Het partnerschap zou zich richten op gendergelijkheid, het creëren van inclusieve online ruimtes en veerkracht en impact door middel van sport. Financiële details zijn niet bekend. Op sociale media komt veel kritiek op het nieuws. Mensen vinden dat de nieuwste zakenpartner van het koppel niet strookt met de ecologische waarden en normen die ze proberen na te streven.

Een tegenvaller voor Kate Middleton en prins William. Jason Knauf, de directeur van hun Royal foundation, stapt op. Hij begon in 2015 voor het koppel te werken als communicatiesecretaris. Vier jaar later maakte hij de overstap naar hun liefdadigheidsorganisatie. In een verklaring dankt hij de hertog en hertogin van Cambridge voor alle kansen die ze hem gaven. Kate en William bedankten hem ook in een statement, maar geven toe dat ze hem niet graag zien gaan. Zijn opvolger wordt later dit jaar toegevoegd aan het team. Knauf zijn naam viel eerder in een koninklijke rel. Twee maanden geleden beweerde hij dat Meghan Markle het paleispersoneel pestte. Toen volgde een intern onderzoek. Of het feit dat hij ontslag neemt hier iets mee te maken heeft, is onbekend.

Jason Knauf — © ISOPIX

Een terugblik naar vorige zondag, toen ze ook in Nederland Moederdag vierden. Koningin Máxima werd flink in de watten gelegd door haar drie prinsessendochters. Ze kreeg naast dikke kussen en omhelzingen ook droogbloemen én echte bloemen. Dat heeft ze afgelopen maandag toevertrouwd aan enkele kinderen uit het speciaal onderwijs in het voormalig zendstation Radio Kootwijk in Apeldoorn.

© AFP

Nog meer nieuws uit Nederland, want daar woonden de koning, koningin en hun dochters het concert van AvroTros in het Amsterdamse Carré bij. Dresscode? Gala. De vorstin ging voor een chique jurk van de Nederlandse ontwerpster Iris van Herpen, een label waar ook de Lady Gaga fan van is. In eerste instantie lijkt het alsof Máxima ontblote schouders heeft, maar dat is niet het geval. De eerste laag van de creatie is immers een nude basis en een echte trompe-l’oeil. Prinsessen Amalia en Ariane kozen voor een jurk van Needle & Thread, prinses Alexia droeg een appelblauwzeegroene creatie van haar favoriete merk Maje. De koning verscheen in een keurig blauw pak van Italiaanse makelij.

Voor het feestbeest van de week moeten we naar Zweden. Daar is prins Carl Philip, vierde in de lijn van troonopvolging, afgelopen donderdag 42 jaar geworden. Zijn verjaardag werd niet uitbundig gevierd. Hij bracht de dag privé door met zijn gezin, zo liet een woordvoerder van het paleis weten aan de Zweedse pers.