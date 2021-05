CLUB BRUGGE - ANTWERP

De troepen van Philippe Clement staan zondagavond voor de levensbelangrijke wedstrijd tegen Antwerp. Om de titelkansen gaaf te houden, pakt Club Brugge best minstens een punt in Jan Breydel. Bij verlies heeft KRC Genk namelijk, ondanks de tweede plaats, het lot in eigen handen. Volg de wedstrijd hier live!