Honderden inwoners van Glasgow omsingelen bus immigratiedienst en eisen vrijlating twee Indiase mannen

Bron: Reuters, The Guardian

In een wijk in het Schotse Glasgow hebben donderdag honderden inwoners een bus van de immigratiedienst omsingeld. Twee Indiase mannen werden ’s morgens opgepakt in hun woning terwijl ze Eid al-Fitr ofwel het Suikerfeest aan het vieren waren en dat vonden velen niet kunnen. Na een dag lang protesteren heeft de politie van Glasgow de twee mannen uiteindelijk vrijgelaten.

Oorspronkelijk hadden Britse immigratie officieren versterking gevraagd aan de lokale politie. Op dat moment hadden honderden mensen zich rond het busje van de immigratiedienst verzameld. Er werd gescandeerd en gezongen: ‘dit zijn onze buren, laat hen vrij’. Op beelden is te zien hoe een man zelfs onder het busje kruipt om het zo te verhinderen weg te rijden.

De confrontatie duurde verschillende uren. Toen de lokale politie uiteindelijk ter plaatse kwam, was dat niet om de bijstand te bieden aan de immigratiedienst, maar wel het tegenovergestelde. Ze bevrijdden de twee mannen in het busje, onder luid applaus van de menigte.

De Schotse politie verklaarde dat deze beslissing genomen werd met ‘de algemene veiligheid, de algemene gezondheid en het welzijn van zowel de protesteerders als de twee mannen’ in gedachte. Grote samenscholingen zijn ook in Schotland niet toegelaten door covid.

Nicola Sturgeon, de Eerste Minister van Schotland, reageert tevreden op de beslissing van de Schotse politie. Sturgeon wil dat de bevoegdheid voor immigratie niet bij het Verenigd Koninkrijk, maar bij de Schotse autoriteiten terecht komt. Haar partij pleit ervoor dat het uitreiken van verblijfsvergunningen een Schotse bevoegdheid moet worden. Ze verwijt de Britse regering een ‘gevaarlijke situatie’ te hebben gecreëerd. De Britse regering gaf tot nog toe geen commentaar op de feiten.

Sturgeon, onder wiens electoraal district Glasgow valt, zei dat ze het probleem bij de Britse overheid heeft aangekaart en heeft gevraagd om gelijkaardige situaties in de toekomst te vermijden. ‘Geen enkele garantie werd gegeven, en eerlijk gezegd werd er geen enkele empathie getoond, toen ik hoofd van het Britse kabinet erover sprak’, aldus Sturgeon.