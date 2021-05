F1-kalender 2021 opnieuw aangepast: twee races in Oostenrijk, Turkije geschrapt

De Formule 1 heeft de kalender voor het F1-seizoen 2021 opnieuw aangepast. Amper een dikke twee weken nadat de Formule 1 liet weten dat de GP van Canada niet zou doorgaan en vervangen werd door een race in Turkije is nu die laatste race gesneuveld. Toch zullen er nog steeds 23 race op de F1-kalender 2021 staan.

Nadat de F1-kalender vorig jaar helemaal hertekend moest worden blijft het coronavirus COVID-19 ook dit jaar een serieuze invloed uitoefenen op het verloopt van het F1-seizoen. De huidige kalender werd al eens aangepast en amper dik twee weken later grijpt de Formule 1 alweer in.

Turkije, dat normaal gesproken de GP van Canada zou vervangen, verdwijnt nu zelf opnieuw van de F1-kalender. Tegelijkertijd werd beslist om de GP van Frankrijk een week op te schuiven en twee races op de Red Bull Ring in Oostenrijk te organiseren. Op die manier blijven er een recordaantal van 23 races op de F1-kalender 2021 staan.

“We keken er naar uit om in Turkije te racen maar reisbeperkingen zorgen ervoor dat het niet meer mogelijk is om in juni daar te racen,” aldus Stefano Domenicali, de CEO van de Formule 1, in een statement.

“De Formule 1 heeft opnieuw getoond dat het snel kan reageren op ontwikkelingen die zich voordoen en snel oplossingen kan vinden. We zijn blij dat we een dubbelheader in Oostenrijk hebben zodat er 23 races op de kalender blijven staan.”

F1-kalender 202128 maart GP van Bahrein Sakhir

18 April GP van Emilia-Romagna Imola

2 mei GP van Portugal Portimao

9 mei GP van Spanje Barcelona

23 mei GP van Monaco Monte-Carlo

6 juni GP van Azerbeidzjan Bakoe

20 juni GP van Frankrijk Le Castellet

27 juni GP van Stiermarken Spielberg

4 juli GP van Oostenrijk Spielberg

18 juli GP van Groot-Brittannië Silverstone

1 augustus GP van Hongarije Boedapest

29 augustus GP van België Spa-Francorchamps

5 september GP van Nederland Zandvoort

12 september GP van Italië Monza

26 september GP van Singapore Singapore

3 oktober GP van Rusland Sotsji

10 oktober GP van Japan Suzuka

24 oktober GP van de Verenigde Staten Austin

31 oktober GP van Mexico Mexico-Stad

7 november GP van Brazilië Sao Paulo

21 november GP van Australië Melbourne

5 december GP van Saudi-Arabië Jeddah

12 december GP van Abu Dhabi Abu Dhabi