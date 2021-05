Ex-Spice Girl Mel B verschijnt bont en blauw in filmpje

Zangeres Melanie Brown, in haar Spice Girl-carrière kortweg bekend als Mel B, is bont en blauw verschenen in een filmpje. Dat kadert in een campagne van de Britse organisatie Women’s Aid, die zich inzet voor de veiligheid van vrouwen en kinderen.

In het Love should not hurt-filmpje, gemaakt in samenwerking met de klassieke componist Fabio D’Andrea, is de 45-jarige Mel B te zien terwijl ze probeert weg te vluchten van een gewelddadige, fictieve partner. Haar gezicht is zwaar toegetakeld, maar de verwondingen zijn niet echt. De ster droeg make-up om haar zwaar gehavende look te bekomen.

In het verleden is de zangeres wel het slachtoffer geworden van slagen en verwondingen in de huiselijke sfeer. Ze beschuldigde haar ex-echtgenoot Stephen Belafonte eerder van ‘emotioneel en fysiek misbruik’, wat hij ontkent. Tien jaar lang probeerde ze uit de situatie te ontsnappen en in 2017 is ze van de man gescheiden. Mel B onthulde vorig jaar dat ze door de gewelddadige relatie een posttraumatische stressstoornis heeft.

Met deze choquerende video willen Mel B en Women’s Aid meer bewustzijn creëren rond huishoudelijk geweld. “Dit zijn dingen die echt gebeuren. Mijn hart breekt voor vrouwen en kinderen die lijden door een vorm van huiselijk geweld. Ik wil helpen om bewustwording te creëren, geld in te zamelen en alles te doen wat ik kan om deze epidemie een halt toe te roepen.”