LIVE GIRO. Worden de kaarten voor het eerst geschud op de eerste echte bergrit over de Apennijnen?

Op zondag worden de kaarten een eerste keer geschud met de eerste, echte bergrit over de Apennijnen van Abruzzo. Onderweg wachten vier gecategoriseerde beklimmingen.

Vanaf de start gaat het 120 kilometer lang over een aaneenschakeling van lange beklimmingen over relatief brede wegen, gevolgd door soms technische afdalingen. Na de klim naar Ovindoli (12,4 km aan 5,1%) kan nog even op adem worden gekomen tot aan de slotklim naar Campo Felice. De Rocca di Cambio is bijna 6 km lang met de laatste 1.600 meter over onverharde wegen en pieken van 14% in de laatste 500 meter. Volg de rit live!