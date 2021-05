LIVE GIRO. Na de witte, nu ook de roze trui voor Evenepoel?

Deze achtste etappe in de Giro over de Apennijnen bestaat uit één lange klim en een steile, uitdagende helling net voor de finish. In eerste instantie loopt de route over snelle en overwegend rechte wegen tot aan Campobasso. In het Matese-gebergte wacht de beklimming van de Bocca della Selva, een loper van meer dan 20 kilometer lang. Gevolgd door een lange afdaling die 10 km voor de finish eindigt. De slotklim is ongeveer 3 km lang: het stijgingspercentage schommelt de eerste twee kilometer rond de 10%, met enkele venijnige pieken, waarna het afvlakt richting de top. Zien we zaterdag voor het eerst in 20 jaar weer een Belg de roze trui aantrekken? Volg het hier live!