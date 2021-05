Twee doelpunten van Marouane Fellaini leveren Shandong Taishan slechts één punt op

Op de vijfde speeldag in de Chinese Super League heeft Shandong Taishan vrijdag 2-2 gelijk gespeeld tegen Shenzhen. Marouane Fellaini scoorde twee keer.

Marouane Fellaini startte in de basis bij Shandong en bracht zijn team na 29 minuten spelen op voorsprong met zijn tweede treffer van het seizoen. Meteen na rust bracht Wai-Tsun Dai (46’) Shenzhen op gelijke hoogte. Lang bleef het niet gelijk, want opnieuw was Fellaini (52’) trefzeker. Hij zette een strafschop om en maakte zo zijn tweede doelpunt van de dag. Ook Dai (63’) zou even later nog een tweede goal scoren.

Shandong gaat na het gelijkspel nog steeds aan de leiding in groep A met 11 op 15, Shenzhen telt acht punten en is daarmee eerste achtervolger.

