UHasselt start leerstoel voor Limburgse vaccins

Het testen in Limburg van het Chinees-Amerikaanse coronavaccin, dat nog in volle ontwikkeling is, verhuisd vanaf 1 juni naar het Wetenschapspark in Diepenbeek. Het Anima Research Center in Alken, dat de testpersonen op dit ogenblik ontvangt in een hotel in Beringen, gaat een strategische samenwerking aan met de Healthcampus van de UHasselt. De komende vier jaar zullen daar wereldvermaarde studies en ontwikkelingen van nieuwe vaccins gebeuren, ondermeer rond het RSV-virus. Anima Research Center telt een 70 tot 80-tal medewerkers en heeft wereldwijd naam en faam opgebouwd door uit te groeien tot het grootste testcentrum voor het Johnson & Johnson-vaccin. Dat is één van de vier goedgekeurde coronavaccins en wordt ook in ons land ingezet in de strijd tegen de pandemie.