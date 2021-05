Real-middenvelder Toni Kroos in quarantaine na risicocontact

Real Madrid-middenvelder Toni Kroos is uit voorzorg in quarantaine geplaatst na een hoogrisicocontact met een persoon die besmet is met het coronavirus. Het is niet geweten hoelang de quarantaineperiode zal duren. De club maakte het nieuws zelf bekend.

De 31-jarige Kroos zelf testte negatief op COVID-19. Donderdag zat hij nog op de bank tijdens de 1-4 zege van Real op bezoek bij Granada. De Koninklijke behoudt daardoor nog een waterkans op de landstitel. Met nog twee speeldagen te gaan, en nog duels tegen Athletic Bilbao en Villarreal, bedraagt de kloof met leider Atlético twee punten. (belga)