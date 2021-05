Rafal Nadal klopt Alexander Zverev op weg naar halve finales in Rome

Rafael Nadal heeft zich vrijdag geplaatst voor de halve finales van het Masters 1.000-toernooi in het Italiaanse Rome. De nummer drie van de wereld versloeg de Duitser Alexander Zverev (ATP 6) met 6-3 en 6-4.

Nadal heeft zo zijn revanche beet voor het ATP-toernooi van het Spaanse Madrid, waar Zverev hem vorige week nog uitschakelde in de kwartfinales. In de halve finales neemt Nadal het op tegen de verrassende Amerikaan Reilly Opelka (ATP 47). Hij ontdeed zich eerder op de dag van de Argentijn Federico Delbonis (ATP 64), die in de tweede ronde David Goffin (ATP 13) nog uitschakelde, met 7-5 en 7-6 (7/2). Later op de dag staan met Djokovic-Tsitsipas en Sonego-Rublev de twee resterende kwartfinales gepland. De winnaars van die duels bekampen elkaar in de andere halve finale. (belga)