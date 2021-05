Wereldkampioen Julian Alaphilippe past voor de Olympische Spelen: “Ik moet keuzes maken”

Julian Alaphilippe past voor de Olympische Spelen. Dat maakte de wereldkampioen wielrennen zelf bekend op Instagram.

“Het is een beslissing die genomen is in samenspraak met de Franse selectie en mijn werkgever Deceuninck - Quick-Step”, zo schrijft hij. “Ik heb hier erg lang over nagedacht. Het is dan ook een persoonlijke beslissing. De doelstellingen voor eind dit jaar liggen vast en in dat opzicht moeten er keuzes gemaakt worden. Ik zal dan ook op het komende WK met trots de Franse kleuren dragen.”

Het WK op de weg wordt eind september in ons land gereden. Alaphilippe verdedigt er zijn vorig jaar in Italië behaalde wereldtitel. De olympische wegwedstrijd wordt gereden op zaterdag 24 juli, amper een week na afloop van de Tour. Alaphilippe won in zijn carrière al vijf etappes in de Tour en droeg in 2019 tot in de slotweek de gele leiderstrui.

(vml)