Leerlingen GO! Park van Genk maken zaadbommen

Enkele weken geleden postte Francesco Muroni op Facebook dat hij, samen met kinderen en jongeren uit Houthalen-Oost, zaadbommen had gemaakt en deze in de bermen had gedropt. De juf van het tweede leerjaar van GO! Park van Genk vond ik dit ook een leuke activiteit om te doen met de leerlingen.

In de klas maakten de leerlingen zaadbommen door grond en leem te mengen met verschillende zaadjes van wilde bloemen. In de school is biodiversiteit een thema waaraan ieder jaar veel belang wordt gehecht. Als er te veel planten en dieren uitsterven, dan spreken we van een verlies aan biodiversiteit. Daardoor raakt het klimaat helemaal uit balans. Dat is de reden waarom de leerlingen de natuur een handje willen helpen. Ze gingen op pad en plantten de zelfgemaakte zaadbommetjes in de bermen en pleintjes in de buurt van de school. Tijdens onze wandeling hebben ze ook zwerfvuil opgeraapt. Meer foto’s vind je terug op de blog : jufstefania.blogspot.be