Zondag 15.00u: Oostende-Limburg United (EuroMillions Basketball League)

De thuisbasis van Hubo Limburg United mag dan wel Hasselt zijn, eigenlijk wordt ‘de basketbalclub voor alle Limburgers’ grotendeels bestuurd vanuit Tongeren. Liefst vijf topfuncties zijn in handen van mannen en vrouwen wonend in of afkomstig uit Tongeren. Van de Sardientjes over pubergedrag tot sloffen die van de haak gehaald worden...