Ajax kroonde zich drie speeldagen voor het einde van de competitie al kampioen. De Amsterdammers domineerden de Eredevisie en werden voor de 35ste keer landskampioen. 35 keer kampioen worden is indrukwekkend, maar wat nog indrukwekkender is is de volgende statistiek: Ajax speelde al 1850 opeenvolgende matchen met een jeugdspeler in de basiself.