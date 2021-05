Tiebe (12) verzamelt alles rond Tweede Wereldoorlog

Enkele jaren geleden raakte Tiebe Hensen (12) uit Grote-Spouwen geïnteresseerd in spullen uit de Tweede Wereldoorlog. “Ik bezocht bij toeval de uitgebreide collectie van een verzamelaar uit Riemst. Heel boeiend. Ik heb toen enkele munten gekregen en daarmee is alles begonnen. Elk voorwerp uit de oorlog heeft wel een historische waarde”, stelt de jonge verzamelaar. Voor Tiebe is het belangrijk om de achtergrond te kennen van de objecten in zijn verzameling. “Veel voorwerpen krijgen pas echt betekenis als je het verhaal en de anekdotes erachter kent. Zeker oorlogsobjecten die een link hebben met onze regio boeien me mateloos. Mijn opa vertelde me dat er destijds in de Oorlog Amerikanen werden ondergebracht op de zolder van het huis. Daar vonden we nog enkele broeksriemen. Ook het verhaal over de twee vliegtuigen, een viermotorige bommenwerper B17 die door een Duitse jager werd neergehaald en crashte op de grens van Hees en Rosmeer is bijzonder. Via een schenking van een fanatieke verzamelaar kreeg ik enkele brokstukken van het vliegtuig in mijn bezit. Dat is toch wel uniek erfgoed uit de oorlog. Ik ben ook al op een paar plekken zelf gaan zoeken met de metaaldetector. Bodemschatten heb ik niet gevonden”, lacht Tiebe. “Verder als enkele munten en kogelhulzen ben ik nog niet gekomen.”

Ik zoek nog een Purple Heart medaille

Trots toont Tiebe een collectie helmen en medailles. Slechts een haastige greep uit de bescheiden maar mooie verzameling. “Graag zou ik nog een Britse helm en gasmaskers in mijn bezit krijgen, evenals diverse uniformen. Waar ik vooral naar uitkijk is een Purple Heart medaille, een Amerikaanse militaire decoratie. Die zou zeer welkom zijn in mijn collectie. Op internet worden heel wat spullen te koop aangeboden. De prijzen zijn echter heel hoog. Daarom zoek ik liever op antiekmarkten naar een stuk om mijn verzameling uit te breiden. In de bibliotheek tracht ik via boeken en tijdschriften ” Ondertussen houden zijn ouders een oogje in het zeil. “De verzameling is nog niet zo heel groot. In de kelder hebben we een ruimte voorbehouden om de spullen uit te stallen. Er zijn natuurlijk restricties. Oorlogswapens zijn bijvoorbeeld uit den boze en schoolwerk komt op de eerste plaats”, vertelt papa Stefan. Behalve een gedreven verzamelaar is Tiebe ook een mondige verteller. “Ik ben uitgenodigd om deze zomer in augustus mijn collectie toe te lichten tijdens de herdenking van de vijf jonge Britse militairen die in 1941 het leven lieten bij een vliegtuigcrash in Martenslinde.” (JoGe)

Wie nog oorlogsvoorwerpen heeft liggen en die aan Tiebe wil schenken kan een mailtje sturen naar : WWcollector2008@outlook.com

Johnny Geurts