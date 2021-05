Kick-Off van feestjaar Oxfam Wereldwinkel Genk is een succes

De wereldwinkel van Genk opende in april 1991 als de 100ste wereldwinkel in Vlaanderen. Ondertussen telt het hele netwerk meer dan 200 winkels en 8500 vrijwilligers. In Limburg tellen we 20 wereldwinkels. Oxfam Wereldwinkels bestaan dit jaar trouwens 50 jaar. World Fair Trade Day, jaarlijks georganiseerd op de tweede zaterdag van mei, zette dit jaar de koffie centraal. De Oxfam-Wereldwinkels waren de eerste in België die aan de slag gingen met eerlijke koffie en kunnen zich met recht de fairtrade koffiepionier van België noemen. Ondertussen is de Oxfam koffie nog steeds een van de bestverkochte fairtrade koffiemerken van het land. Op 8 mei verwende Oxfam-Wereldwinkel van Genk daarom al haar klanten met een gratis kopje eerlijke koffie en iets eerlijks zoets. De originele verjaardagstaart voor 30 jaar Oxfam Wereldwinkel Genk met lekkere fairtrade gebakjes is momenteel een mooie blikvanger in de winkel. Minister van Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir bracht op de Internationale Dag van Eerlijke Handel, een bezoekje aan de Genkse Wereldwinkel. Zij toonde veel waardering voor de inzet van alle vrijwilligers in de Wereldwinkels. Ook de wereldwinkelproducten en hun verhaal wekten haar interesse. “Naast producten verkopen, voeren we met Oxfam België ook actie, doen we aan beleidswerk en partnerwerking en sensibiliseren we jong en oud. Zeg nu zelf, welke 'winkel' doet ons dat na?”, zei Christina Majchrowicz, coördinator van de wereldwinkel in Genk.Genk viert dit jaar ook 15 jaar Fairtradegemeente. Om dit in de verf te zetten krijgen klanten gratis een herbruikbare linnen tas ‘Fair trade begin in Genk’, zolang de voorraad strekt. Oxfam Wereldwinkel Genk viert nog heel 2021 haar 30-jarig bestaan! Iedere klant kan daarom ook nog het hele jaar lang sparen voor gratis producten met de spaarkaart.