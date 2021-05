Scholen open in Gahate (Nepal)

Ontwikkelingssamenwerking is deze dagen niet eenvoudig. Zeker niet als je project in Nepal ligt, aan de grens van het zwaar door corona getroffen India. Toch blijft de Genkse vzw Gahate niet bij de pakken zitten. Ze organiseerde recent een wijnactie en helpt daarmee het onderwijs vooruit in dit Nepalese bergdorp.

In Nepal ging het de goede kant uit maar de traditionele nieuwjaarsviering en de daarbij horende religieuze feesten waardoor veel mensen met elkaar in contact kwamen joegen de cijfers weer de verkeerde kant uit, zeker in de steden. Bovendien bleef de levering van vaccins uit India uit omdat dit land ze meer dan ooit zelf nodig heeft.Terwijl in de steden de scholen dicht blijven gaan die in de bergdorpen, waar er minder besmettingen zijn, terug open.In Gahate zijn coördinator Prem en hoofdonderwijzer Dinesh druk bezig om het nieuwe schoolprogramma voor te bereiden. Ze willen de schoolse vaardigheden van de kinderen op een hoger niveau brengen, maar hen ook vaardigheden bijbrengen en hen voorbereiden op het leven. Ze hebben overlegd met hun Genkse partner en ze willen dat doen op een speelse, aangepaste manier en daarin zoveel mogelijk de ouders betrekken. Met dans en muziek, de Nepalese mensen op het lijf geschreven, willen ze het nieuwe programma begeleiden. De kinderen krijgen ’s middags ook een lichte lunch aangeboden, waardoor ze minder afwezig en meer gemotiveerd zijn. Terwijl in de meeste schooltjes in Nepal nog altijd de klassieke leermethodes met het opdreunen van de leerstof gangbaar zijn, werkt deze nieuwe aanpak met leeshoeken en muziekkringen erg stimulerend. Ook zijn er concrete plannen om de kinderen praktische vaardigheden aan te leren zoals een tuintje aanleggen, groenten kweken, koken, compost maken, afval sorteren; daarbij worden de ouders uitdrukkelijk betrokken. ‘Dat werpt een heel ander licht op schoolgaan en hopelijk ook op de toekomst van het dorp en zijn inwoners,’ besluit Werner Vanhie, bezieler van de vzw Gahate, die hoopt dat hij tegen het einde van het jaar het project opnieuw kan bezoeken en de voorbereiding opstarten van een nieuw gezondheidscentrum in de regio.