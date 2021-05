Leerlingen van basisschool Blavierke gaan op zoek naar ‘The Masked Teacher’

De leerlingen van Het Blavierke in Zepperen kregen elke dag een filmpje te zien waarin er door een gemaskerde leerkracht een stukje voorgelezen werd. Samen gingen ze op zoek naar de leerkrachten achter het masker. De leerlingen waren heel enthousiast om aap, panda, Miss Moto, Olaf, de zwarte tovenaar en de overvaller te ontmaskeren. De spannende zoektocht werd afgesloten tijdens een heuse slotshow. The Masked Teacher was lang niet de enige activiteit die plaatsvond. Gedurende de hele week werden er in alle klassen leuke activiteiten uitgewerkt om het lezen te stimuleren zoals een letterzoektocht, de leesdraak, zoekboeken, QR codes, boekenbattles en nog veel meer.