Tuinhier Bilzen trakteert leden met zomerbloeiers

De medewerkers trokken op pad naar alle leden om hen te verassen met een mooie attentie. TuinHier koos voor een zomerbloeier, die in deze periode mag aangeplant worden. Het ging van dahlia’s tot begonia’s, gladiolen, begonia’s en andere canna’s. Zo hopen ze de leden in deze moeilijke coronatijden toch wat extra kleur te bezorgen in hun eigen tuin. Deze actie viel erg in de smaak zowel bij de leden zelf als de medewerkers. Er was immers nog het positieve neveneffect dat ze alle leden nog eens even fysiek (met respect voor de maatregelen) konden ontmoeten. Ook zij hadden nood aan een echte babbel en gespreksonderwerp nummer één was natuurlijk de eigen tuin. Een unieke plaats, waar we het afgelopen jaar gelukkig konden op terug vallen.