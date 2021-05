Het nog te vroeg om het mondmasker niet langer te verplichten in de lagere school. Dat heeft infectiologe Erika Vlieghe vrijdag gezegd in De Ochtend op radio 1. Kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens had er vrijdagochtend voor gepleit om de mondmaskerplicht voor leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar zo snel mogelijk af te schaffen.