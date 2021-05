Meer dan 350.000 Japanners ondertekenen petitie tégen Olympische Spelen

Meer dan 350.000 Japanners hebben een petitie ondertekend waarin gevraagd wordt de Olympische Spelen van komende zomer in de hoofdstad Japan te annuleren. De petitie werd door initiatiefnemer Kenji Utsunomiya overhandigd aan Yuriko Koike, de gouverneur van Tokio.

Uit eerdere peilingen bleek reeds dat een meerderheid van de Japanners voorstander is om de Olympische Spelen opnieuw uit te stellen, of zelfs definitief te annuleren. “We moeten onszelf de vraag stellen waaraan we prioriteit zullen geven: ons leven of de Olympische Spelen”, aldus Utsunomiya. Met de petitie roept hij de gouverneur van Tokio op om druk te zetten op het Internationaal Olympisch Comité IOC om de Spelen te annuleren.

De petitie komt er op het moment dat Japan van plan is om de huidige noodtoestand uit te breiden naar nog drie prefecturen omdat de coronavirusinfecties grotere delen van het land hebben getroffen.

De prefecturen van Hokkaido, Okayama en Hiroshima zullen waarschijnlijk van zondag tot eind mei onder de maatregel vallen, verklaarde minister van economische relance Yasutoshi Nishimura aan verslaggevers. De regering riep eind april de noodtoestand in vier prefecturen uit.

Het noordelijke eiland Hokkaido meldde donderdag een recordaantal van 712 nieuwe besmettingen, terwijl de westelijke prefectuur Hiroshima woensdag ook een recordaantal van 219 nieuwe gevallen kende.

Het toenemend aantal infecties bracht Hiroshima en Okayama ertoe om de olympische fakkelloop van volgende week op hun openbare wegen te annuleren. IOC-voorzitter Thomas Bach zou op 17 mei deelnemen aan de fakkelloop in Hiroshima. De reis van Bach naar Japan is echter uitgesteld omdat de regering de noodtoestand in Tokio en drie andere prefecturen verlengde tot eind mei en er nog twee regio’s aan toevoegde: Aichi, Fukuoka.

Deskundigen waarschuwden voor de snelle verspreiding van meer besmettelijke varianten, vooral omdat de uitrol van coronavirusvaccins in Japan extreem traag is sinds de lancering medio februari. Slechts 1 procent van de 125 miljoen inwoners van Japan is volledig gevaccineerd. (belga)