Dit is het nieuwe EK-lied: “We are the People” van Nederlandse top-dj met stem van Bono en gitaar van The Edge

Als op 11 juni in Rome het EK voetbal wordt afgetrapt met de wedstrijd tussen Italië en Turkije, dan zal u ongetwijfeld ook het EK-lied te horen krijgen. ‘We are the People’ werd gecomponeerd door de Nederlandse top-dj Martin Garrix die het nummer liet inzingen door Bono, de emblematische zanger van de Ierse rockband U2 die ook zijn maatje The Edge meebracht om de gitaarpartijen voor zijn rekening te nemen.

© Youtube

Van alle EK-liederen die in het verleden werden gemaakt, kunnen we ons enkel nog ‘Forca’ van Nelly Furtado voor de geest halen. De Canadees-Portugese bracht het nummer voor het EK dat in 2004 in Portugal plaatsvond. Voor het overige? Vooral veel van hetzelfde.

Of het nu beter is? Oordeelt u zelf. Aan de line up zal het zeker niet hebben gelegen. De Nederlandse DJ Martin Garrix speelde al op festivals als Tomorrowland en heeft voor de uitwerking van het nummer de hulp gevraagd en gekregen van Bono en The Edge van U2, één van ’s werelds meest gelauwerde rockbands ooit. Boy, het eerste studioalbum van U2, werd uitgebracht in oktober 1980. De Rode Duivels verloren die zomer de finale van het EK van Duitsland - er namen acht (!!) landen deel - met illustere namen als Eric Gerets, Jan Ceulemans en René Vandereycken tussen de lijnen. Zij zijn intussen gelouterde zestigers, net als Bono en The Edge.

‘We are the People’ is volgens onze bescheiden mening een klassiek EK-lied met wat marketeers een ‘catchy tune’ en een verbindende tekst noemen. Voor ons had het iets meer mogen rocken. Zolang het op zondag 11 juli, wanneer in het Londense Wembley Stadium de finale wordt gespeeld, maar geen ‘Sunday Bloody Sunday’ wordt. Misschien moeten we er gewoon elke wedstrijd ‘A Beautiful Day’ van maken. (gvdl)