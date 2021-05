Jorge Simao neemt afscheid van Moeskroen en keert terug naar Portugal

Het contract van Simao bij de Henegouwers loopt eind juni af. Hij is nog maar sinds eind oktober in dienst op Le Canonnier, waar hij de opvolger was van zijn ontslagen landgenoot Fernando Da Cruz. Ook hij kon Moeskroen niet voor degradatie behoeden.

Voor Jorge Simao is het een terugkeer naar de club waar hij eerder in het seizoen 2015-2016 aan de slag was. Met een vijfde plaats op twee speeldagen voor het einde van de competitie doen ze het onverwacht goed in de Primeira Liga en zijn ze voor komend seizoen al verzekerd van Europees voetbal. “Hoe mooi is het om terug naar huis te keren?”, schreef de coach op zijn Twitteraccount.

Eerder coachte Jorge Simao het Saoedische Al-Fayha en in eigen land onder meer Boavista, Braga, Chaves en Belenenses.()