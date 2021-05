San Antonio Spurs moeten barrages spelen in NBA na nederlaag in New York

San Antonio Spurs is zeker van een stek in de barrages in de Noord-Amerikaanse professionele basketcompetitie NBA na de 102-98 nederlaag van donderdag op bezoek bij New York Knicks.

Alec Burks (30 punten) en Julius Randle (25 punten, 9 rebounds en 9 assists) stelden de New Yorkse thuiszege veilig. Ondanks de nederlaag spelen de Spurs zeker barrages, dankzij de 116-110 zege van Memphis Grizzlies tegen Sacramento Kings. Golden State Warriors, Memphis en San Antonio, de nummers acht tot en met tien in de Western Conference, zijn daardoor al zeker de barragisten. De top zes in elke conference stoot door naar de play-offs, de nummers zeven tot en met tien spelen de barrages.

In de Western Conference is Portland Trail Blazers door een nipte 118-117 nederlaag bij Phoenix Suns, ondanks 41 punten van Damian Lillard, nog niet zeker van een stek in de play-offs. Devin Booker scoorde 2,4 seconden voor de buzzer het beslissende punt.

