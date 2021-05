GIRO. Etappe 7 (Etappe Notaresco - Termoli). Langs de Adriatische kust, met “trapje” in finale

De zevende etappe in de Giro is een heuvelachtige etappe langs de adriatische kust, met een vlakke finale.

Start: om 12u50 in Notaresco

Aankomst: omstreeks 17u15 in Termoli

Afstand: 181 km

Het parcours

Na een kort stuk in het achterland volgt de route de Adriatische kust tot aan Chieti. Op een heuvelachtig parcours met één officiële helling gaat het dan terug naar de kust, helemaal naar Termoli.

Dit zijn de sleutelmomenten

Na het verlaten van de kustweg en bij het inrijden van het stadscentrum van Termoli wacht een “trapje” van 10-12%, om dan licht bergop tot aan de finish te gaan. In de laatste twee kilometer volgen drie haakse bochten, tot de rechte weg in de laatste honderden meters richting finish.

© rr

Wat u van de rit van vandaag nog moet weten

Notaresco is een typisch stadje uit de Abruzzen: de indeling is typerend voor een middeleeuwse nederzetting met dikke stadsmuren en hoge, smalle ramen. De kerken San Rocco en San Clemente al Vomano zijn de bezienswaardigheden.

Termoli is de belangrijkste badplaats aan de Adriatische kust van de regio. Het historische centrum is gesitueerd op een klein schiereilandje. Symbool van de stad is het Castello Svevo uit 1240. Voor de visserij wordt er aan de kust gebruikgemaakt van de karakteristieke Trabocchi of houten stellages. De plaatselijke keuken is dan ook vooral gebaseerd op zeevruchten. Voor de plaatselijke economie is de FIAT-fabriek die hier sinds de jaren zeventig staat van groot belang.

Termoli was al vaker de aankomstplaats in de Giro, de laatste keer was in 2006 toen de Litouwer Tomas Vaitkus in een massasprint verrassend won voor een te vroeg juichende Paolo Bettini, Olaf Pollack en Robbie McEwen.

© BELGAIMAGE

(vml)