Real Madrid, met Eden Hazard als invaller, wint makkelijk bij Granada en blijft in de titelstrijd

Real Madrid heeft donderdagavond in La Liga met ruime 1-4 cijfers de maat genomen van Granada. Thibaut Courtois stond bij de Koninklijke de hele match tussen de palen, Eden Hazard viel na een uur in en gaf nog een assist. In de tussenstand komt Real terug op de tweede plaats, op twee punten van koploper Atlético Madrid dat woensdag dankzij een goal van Yannick Carrasco met 2-1 won van Real Sociedad.