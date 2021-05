Er liggen nog 1.921 Covid-19-patiënten in de Belgische ziekenhuizen, van wie 647 op de intensieve zorg. Dat is een daling met respectievelijk 20 en 13 procent, blijkt uit de voorlopige cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano. Het is geleden van 13 maart dat nog minder dan 2.000 Covid-patiënten in de ziekenhuizen lagen.