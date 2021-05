In 42 steden in heel de wereld is Truienaar Willy-Paul Carlier (81) ereburger. Maar het liefst van al kwam hij toch in zijn Lourdes, de stad die zijn reisbureau De Blauwe Vogel net na de Tweede Wereldoorlog weer groot maakte. Begin deze maand is hij onverwacht aan zijn laatste reis begonnen, treurt zijn familie. Nog één keer gaat hij naar Lourdes: om er verstrooid te worden in de rivier de Gave.