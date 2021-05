Club Brugge beleefde donderdag geen topavond op de Bosuil. Blauw-zwart kwam na een slappe vertoning niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Antwerp. Het verzamelde na drie speeldagen nog maar twee punten, een evenaring van haar slechtste start in de play-offs in 2017. En toch is de zeventiende landstitel opnieuw een stapje dichterbij.