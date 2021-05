Het kruitvat is ontploft: Palestijnen en Israëli’s vechten op straat, synagoges vliegen in brand

Het Israëlisch-Palestijnse kruitvat ontploft nu echt langs alle kanten. Vanuit Gaza vliegen Hamas-raketten in nooit geziene aantallen richting Israël, dat zelf hele flatgebouwen aan de overkant platlegt. Het Israëlische leger laat nu ook grondtroepen oprukken, en doorheen het land vechten Palestijnen en Israëli’s op straat. Er zijn lynchpartijen, synagoges gaan in vlammen op. “Die straatgevechten verontrusten het meest. Zo heftig ging het er niet meer aan toe sinds de Tweede Intifada in 2000.”