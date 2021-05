Marcel Kittel voor de tweede keer papa: “Familie het belangrijkste in mijn leven na pensioen”

Marcel Kittel is gisteren voor de tweede keer papa geworden. De Duitse ex-wielrenner verwelkomde Lizzy, goed voor 3,45 kg en 50 cm, in zijn leven en dat van zijn partner Tess Von Piekartz.

“Welkom kleine Lizzy Kittel”, schreef de meervoudige Tourritwinnaar. “Ze werd geboren een dag na mijn verjaardag. Wellicht omdat ze niet met ‘oude’ mensen wilde vieren. Mama Tess was zo sterk tijdens en na de geboorte. Grote broer Lex is erg trots en overlaadt haar met kusjes. Ik beleef een droom, want ik wou steeds een zoon en een dochter. Ik zei altijd dat familie het belangrijkste in mijn leven zou zijn na mijn carrière en ik wil genieten van elk moment met hen.”