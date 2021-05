Release ‘Friends’-reünie eindelijk bekend, bekijk hier de eerste trailer

Het is gebeurd. De release van de langverwachte ‘Friends’-reünie is bekend. Op 27 mei keren Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Matt leBlanc, Matthew Perry en David Schimmer op HBOMax terug naar de sitcom die hen wereldberoemd maakte. Na precies 15 jaar en negen maanden komt de cast dus opnieuw samen. En “Jen” kondigde het nieuws met gepaste trots aan op Instagram: “It’s official!”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Jammer, maar helaas wordt het een eenmalige uitzending, die een voor de fans erg herkenbare naam mee kreeg: The one where they get back together. Maar kijkers wezen gewaarschuwd: een nieuw vervolg met Ross, Monica, Chandler, Joey, Phoebe en Rachel wordt het niet.

De acteurs spelen gewoon zichzelf en halen herinneringen op. Dat doen ze met een hele stoet bekende gasten, onder wie Lady Gaga, Reese Witherspoon, Tom Selleck, David Beckham, Justin Bieber, Cara Delevingne en Cindy Crawford.

De eerste teaser-trailer lost al een tipje van de sluier en naast nostalgie mysterie uit. Ook bij ons zal de aflevering te zien zijn via Streamz dat HBOMAX naar Vlaanderen haalde.

WarnerMedia kocht de rechten op de 236 afleveringen van Friends (1994-2004) voor 425 miljoen dollar om er een van zijn premiumproducten van te maken. De serie was in 2018 de meest bekeken reeks op Netflix.

Volgens de gespecialiseerde site Variety krijgt elke acteur minstens 2,5 miljoen dollar voor de aflevering. Die zal worden opgenomen in de oorspronkelijke Warner Bros.-studio’s van de serie in Burbank, in de buurt van Hollywood.

Friends toen... — © Photo12 via AFP