Dertiger rijdt dronken, gedrogeerd en als een slak in Voeren

De politie van Voeren controleerde woensdagavond een wagen op de Sint-Martenstraat in Sint-Martens-Voeren. Deze viel op door z’n lage snelheid. Tijdens de controle bleek de bestuurder (39) uit Visé rond te rijden tijdens een lopend rijverbod. De dertiger legde ook een positieve speekseltest af voor het gebruik van cannabis en cocaïne. De alcoholtest was daarbovenop ook nog eens positief. Hij blies 3,5 keer meer dan de toegelaten limiet. Op bevel van het parket werd de auto getakeld en in beslag genomen