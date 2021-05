Processen-verbaal voor dronken stepper in Bilzen

De politie haalde dinsdag rond 21 uur twee jongeren op een step naar de kant in Bilzen. Het duo reed in de Tongersestraat toen ze de doorlopende witte lijn overschreden. Het stel reed daarna richting het fietspad in de richting van van het centrum van Bilzen. Toen een anonieme patrouille hen aansprak lachten ze dat weg, maar even verderop liet een andere patrouille in uniform hen stoppen. Ze waren onder invloed van alcohol.

De 21-jarige bestuurder, die door een gipsverband amper zijn evenwicht kon houden op de step, bleek 1 promille alcohol in het bloed te hebben.

Hij moest dan ook zijn rijbewijs voor 6 uur afgeven.

Voor de andere verkeersinbreuken kreeg hij een 2de proces-verbaal. Hij zal opgeroepen worden om voor te komen bij de politierechter. ppn