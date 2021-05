Dubbele inbraakmelding in Diest

Een vrouw die aan de Filips de Goedelaan woont stelde woensdag vast dat een raamluik van haar woning was opengebroken en een vliegenraam was weggehaald. De vrouw had dinsdagavond de buitenverlichting aangestoken toen zij lawaai hoorde maar toen niets verdachts opgemerkt. De politie vermoedt dat de inbrekers op de vlucht sloegen toen zij merkten dat de bewoonster thuis was. In de Emile Moyaertslaan zijn braaksporen op een raam van een woning vastgesteld. De politie onderzoekt of er een verband is tussen beide feiten. tb