Antwerp en Club Brugge houden elkaar in evenwicht, Genk blijft op vijf punten

Antwerp - Club Brugge was een draak van een wedstrijd, die als logische uitslag dan ook 0-0 had. Beide ploegen schoten pas wakker in de tweede helft, al was de opflakkering van korte duur. Zowel Antwerp als Club Brugge blonken uit in onzuiverheden en schieten niks op met het gelijkspel. Club Brugge behoudt vijf punten voorsprong op KRC Genk en kan ten vroegste volgende week donderdag op het veld van Anderlecht kampioen worden.