Volstaat een open raam tegen corona? Alles over ventilatie, het ‘nieuwe wapen’ tegen Covid-19

De horeca, fitnesscentra en feestzalen zullen vanaf 9 juni verplicht CO2-meters moeten plaatsen. Er komen ook drempelwaardes en controles. “We hebben te lang gefocust op afstand en handhygiëne om het virus buiten te houden. Het is goed dat ventilatie op de voorgrond komt”, zegt Sciensano-viroloog Steven Van Gucht. “We hebben het te lang stiefmoederlijk behandeld.” Maar wat is er precies vastgelegd? En wat moet u als klant in het oog houden? Wij vroegen het enkele experts.