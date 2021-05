Bahrain Victorious zag kopman Mikel Landa woensdag uitvallen in het slot van de vijfde etappe. De ploeg moest het geweer van schouder veranderen en slaagde daar al meteen in, met de winst voor de Zwitser Gino Mäder. “Ongelooflijk”, zei hij, “gisteren was zo’n trieste dag.”