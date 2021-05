Louis Vervaeke staat na zes etappes in de Giro d’Italia op een mooie vijfde plaats. De klimmer van Alpecin-Fenix had een hele tijd uitzicht op de roze trui, maar moest uiteindelijk toezien hoe de Hongaarse Attila Valter (Groupama-FDJ) de leiderstrui pakte. Maar Vervaeke kan zich naar eigen zeggen niets verwijten. “Ik had erg koud, maar de omstandigheden zijn er voor iedereen.”