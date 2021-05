Uitzending loopt helemaal mis, maar weervrouw amuseert zich rot

In een weerbericht van de Amerikaanse zender FOX 9 laat de techniek het in het midden van het van de uitzending plots afweten. Door de glitch in het systeem komt het beeld met vertraging door. Dat levert erg rare beelden op. Weervrouw Jennifer McDermed laat het niet aan haar hart komen en geniet van de rare, maar grappige beelden. “Ik kreeg er hoofdpijn van, dat zijn teveel versies van mezelf”, zei ze tussen het giechelen door.” “Dat was briljant”, geeft ze nog mee aan de kijkers, wanneer de problemen van de baan zijn. En daarna gaat ze terug verder met meer weer. Professioneel!