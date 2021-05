Lommelaar Jordi Meeus pakt eerste profzege en leiderstrui in Ronde van Hongarije

De kop is eraf voor Jordi Meeus. In de tweede rit van de Ronde van Hongarije (2.1) was de Lommelse spurter van BORA-Hansgrohe was de snelste in een massaspurt, voor de Italiaan Alberto Dainese (Team DSM) en de Duitser Phil Bauhaus (Bahrain-Victorious). Voor Meeus is deze eerste zege als prof meteen goed voor de leiderstrui.

Woensdag greep de 22-jarige Meeus nog nipt naast de ritzege in de openingsrit van de vijfdaagse rittenkoers. Door zijn ploegmaats van BORA-Hansgrohe werd hij toen perfect gepiloteerd, maar Meeus zette zijn spurt net iets te vroeg in en werd nog gecounterd door Bauhaus en Mareczko.

Een dag later kreeg Meeus al een herkansing. Nu koos de Lommelse spurtbom veel beter zijn moment uit. Na een rit van 182 kilometer was niemand opgewassen tegen zijn fenomenale versnelling in de straten van Nagykanizsa. Dainese en Bauhaus konden alleen maar toekijken hoe Meeus voor het eerst als prof het zegegebaar kon maken. Het verschil met woensdag? “De timing”, zei hij na afloop. “Die was iets beter dan gisteren. En ik hou wat meer van een finish als deze, die een klein beetje bergop gaat. Ik reed de perfecte sprint. Gisteren was al goed, maar vandaag was nog beter. Ik wil de hele ploeg bedanken voor al dat vertrouwen. Ik ben superblij dat ik hun fantastische werk kon afmaken.”

Met Edward Theuns (Trek-Segafredo), Timothy Dupont (Bingoal Pauwels Sauces WB) en Jordi Warlop (Sport Vlaanderen-Baloise) eindigden nog drie Belgen in de top tien.

Meeus is ook de nieuwe leider in Hongarije. In de stand telt hij enkele honderdsten voorsprong op Phil Bauhaus, de winnaar van gisteren.

Vrijdag krijgt het peloton in Hongarije op papier een nieuwe kans op een massaspurt. Tussen Veszprem en Tata moeten de renners dan enkel in de eerste koershelft twee klimmetjes van derde categorie zien te overwinnen. Nummer twee voor Meeus in de maak?

De Ronde van Hongarije eindigt zondag met een criterium in de hoofdstad Boedapest.