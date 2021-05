Net geen roze voor Evenepoel op Ascoli Piceno, aanvaller Gino Mäder pakt ritzege

Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step) heeft nipt de roze trui in de Giro d’Italia gemist. Onze landgenoot werd vierde, waardoor hij even in het roze leek te staan. Uiteindelijk werd het de Hongaar Attila Valter (Groupama-FDJ) die het roze pakt. Gino Mäder (Bahrain Victorious) won de zesde etappe door als enige over te blijven uit een lange vlucht op de slotbeklimming naar Ascoli Piceno. De rit werd opgeleukt door een putsch van INEOS Grenadiers, waardoor rozetruidager Alessandro De Marchi zijn leidersplaats moest afstaan aan de Hongaar.