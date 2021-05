Vluchter Gibbons wint Trofeo Calvia, neoprof Herregodts eindigt als derde

De Trofeo Calvia is de eerste van vier eendagskoersen van het UCI-niveau 1.1 die zijn gebundeld onder de Challenge Mallorca, genoemd naar het gelijknamige Spaanse eiland waarop de wedstrijden worden betwist. Traditioneel behoort dat vierluik tot één van de eerste Europese koersen van het voorjaar, maar door de coronapandemie verschoven de wedstrijden dit jaar naar half mei. Met Intermarché-Wanty-Gobert en Sport Vlaanderen-Baloise kwamen twee Belgische ploegen aan het vertrek.

Op de eerste dag stond een zware tocht van 169 kilometer door het gebergte in het westen van Mallorca gepland, met onderweg onder meer de bekende beklimming van de Coll de Soller. Een parcours dat aanzette tot aanvallen, en daardoor wisselde de koerssituatie constant. Uit een vlucht van zeven renners bleven uiteindelijk twee renners uit de greep van het peloton: Anthony Delaplace en Ryan Gibbons.

Delaplace reed in de finale zijn Zuid-Afrikaanse medevluchter uit het wiel, maar Gibbons brak niet, werkte zich terug tot in het wiel van de Fransman, en toonde zich op de streep de snelste. In de achtergrond reed Rune Herregodts net voor een sprintend peloton naar de derde plek. De 22-jarige neoprof, vorig jaar nog de beste in Parijs-Tours voor beloften, staat bekend als baanrenner, hardrijder en tijdritspecialist.