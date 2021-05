Belgische renner omvergereden door onoplettende volgwagen in Giro

Pieter Serry (Deceuninck-Quick Step) werd donderdag in de zesde rit van de Giro d’Italia onderuit gereden door een ploegleiderswagen van Team BikeExchange. De schade voor de Oost-Vlaming viel mee, de ploegleider kreeg een fikse scheldpartij over zich heen.

Serry liet zich uitzakken uit een groepje tijdens de slotbeklimming van de rit, toen plots een wagen hem vol langs achteren aanreed. De wagen was net met een neutrale wagen iets aan het uitwisselen en had Serry niet opgemerkt. De wagen kon op tijd stoppen, en de valpartij voor Serry was uiteindelijk niet zo erg. De Oost-Vlaamse klimmer kon snel weer verder, maar niet zonder de ploegleider van BikeExchange een stevige uitbrander te bezorgen.

Het is al de tweede keer dit seizoen dat Serry onderuit gereden wordt. Tijdens de eerste rit van de Ronde van Catalonië werd Serry aangereden door de Catalaanse politie. Toen was hij zelfs even buiten westen.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

AVV