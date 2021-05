PODCAST. Evi over de kanker bij haar mama: “Verschrikkelijk om afscheid te nemen, maar vreemd genoeg voelt dit ook als een cadeau”

Na het slechte nieuws over haar mama Arlette - bij wie opnieuw kanker is vastgesteld - zoekt Evi troost bij haar vriendin en psychologe Saar. Ze hebben het over alle gevoelens die opborrelen bij dat verschrikkelijke nieuws. En over de vreemde, positieve gedachten die tussen het verdriet komen fietsen. “We hebben al zoveel geweend. En toch gaan we die laatste maanden vieren.”