Wout van Aert en Jumbo-Visma hopen dat hij volgende week op stage naar de Sierra Nevada kan trekken. De winnaar van Gent-Wevelgem en de Amstel Gold Race is herstellend van een blindedarmontsteking waaraan hij vorige week vrijdag geopereerd werd in Herentals. Hij zal op 16 juni aan de start staan van het BK tijdrijden in Ingelmunster.