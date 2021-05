Rusland zal een actrice en een regisseur naar het Internationaal Ruimtestation lanceren om daar de eerste film in de ruimte te maken, zo heeft het Russische ruimtevaartbureau Roscosmos donderdag bekendgemaakt.

Het gaat om de 36-jarige actrice Ioelia Peresild en de 37-jarige regisseur Klim Tsjipenko, die “medisch en creatief” geschikt zijn bevonden. Ze hebben ook beide een reserve.

Zij vertrekken op 5 oktober vanop de basis Bajkonoer in Kazachstan met de Sojoez MS-19. Gezagvoerder is beroepskosmonaut Anton Sjkaplerov die aan zijn vierde missie toe is.

De voorlopige werktitel van de film is “Uitdaging”. Hij maakt deel uit van een grootschalig wetenschappelijk en educatief project. Maar wat het verhaal is en wat de rol van de actrice zal zijn, heeft Roscosmos niet verduidelijkt. Wel zei het ruimtevaartbureau dat de rolprent moet duidelijk maken dat ruimtevluchten gaandeweg niet meer het voorrecht zijn van beroepskosmonauten.

Ten laatste 1 juni beginnen de geselecteerde kandidaten aan hun opleiding in Sterrenstad in Moskou.

Coproducer van de film is het hoofd van Roscosmos, Dmitri Rogozin.