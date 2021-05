Bibberende Buffalo’s trekken drie punten over de streep: Oostende lijdt tweede nederlaag op rij

Een kat heeft negen levens. En AA Gent mag je nooit definitief afschrijven. Na de nederlaag bij Standard leken de Buffalo’s finaal uitgeteld voor een Europees ticket. Maar dankzij een nipte zege tegen Oostende is de spanning in de Europe Play-offs helemaal terug. De Kust Boys betaalden een pover eerste uur met een 2-0 achterstand. Hjulsager bracht de spanning opnieuw in de partij maar de Gentse zege kwam uiteindelijk niet meer in het gedrang.