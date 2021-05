Tom Waes (52) kreeg al eerste coronaprik en hij is niet de enige vijftiger, hoe kan dit?

Tom Waes heeft woensdag zijn eerste prik gekregen van het coronavaccin in het vaccinatiecentrum van Spoor Oost in Antwerpen. Opvallend, want de tv-presentator is 52 jaar oud en geen risicopatiënt. Waarom kreeg hij wel al een uitnodiging?

“Zo oud ben ik dus al”, schreef Tom Waes op zijn Instagram-pagina bij een foto van zijn vaccinatiebewijs. Waes kreeg zijn eerste coronaprik al toegediend, en terwijl hij geen vijfenzestigplusser is en ook geen risicopatiënt is. Zit de BV-status van Waes er dan voor iets tussen? Helemaal niet, blijkt uit een belronde van Radio 2 naar verschillende vaccinatiecentra.

Waes zou niet de enige gezonde vijftiger zijn die al een eerste prik kreeg. Onder meer in de vaccinatiecentra van Ravels en Turnhout zouden ad random jongere mensen uitgenodigd worden, “om ervoor te zorgen dat risicopatiënten geen stigma krijgen”, klinkt het. “Op die manier weten de mensen die naar het vaccinatiecentrum komen niet wie er risicopatiënt is en behouden wij toch een klein beetje ons beroepsgeheim”, zegt de betrokken arts aan Radio 2.

De uitnodiging doorgeven aan een andere, oudere patiënt, is niet mogelijk. Die is strikt persoonlijk. Weigeren kan wel, maar dan volgt voorlopig niet snel een nieuwe uitnodiging.

(red)